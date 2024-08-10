Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

FİLİSTİNLİLER GÜVENLİ BÖLGEYE GÖÇ ETMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi'nde Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından vatandaşlar, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etti.