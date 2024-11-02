Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin Yeni Stadyum zemininde incelemelerde bulunarak sorunların çözümü için talimat verdi.

Son oynanan Gençlerbirliği maçında zeminde meydana gelen bozulmalar nedeni ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin stadyum zemininde incelemelerde bulundu ve bu konudu yetkililerinden bilgi aldı. Şahin son maçta zeminde görülen bozulmalara dikkat çekerek sorunun en kısa süre çözüme kavuşturulması talimatını verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin zeminde gördükleri bozulmaları yenilemek için gereken çalışmanın yapılacağını belirterek Ahlatcı Çorum FK’ya bundan sonraki maçlarını daha güzel zeminde oynaması için çalışma başladığını söyledi.