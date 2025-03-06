Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetlerine dikkat çekerek, verilen üstün hizmetten, acilden servislerde yatan hasta ve hasta yakınlarına kadar gösterilen ilgi ve alakadan dolayı sağlık yöneticileri ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Son günlerde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın açıklamaları ile gündem olan sağlık sorunlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şanal, geçmişe atıfta bulunarak, "Rabbim bu necip millete ameliyat parası olmadığı için hastası ameliyat edilmeyen, sosyal güvencesi olmadığı için ilaçları ödenmeyen ve hatta cenazesi esir tutulan o günleri yaşatmasın.” duasında bulundu.