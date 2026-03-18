Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111.yıl dönümü tüm yurtta olduğu Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Şehitlik’te çelenk sunma töreni ile başlayan tören, Devlet Tiyatro Salonu’nda devam etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle Bahçelievler Anadolu Lisesi tarafından bir program hazırlandı.

‘ÇANAKKALE ALLAH YOLUNDA CİHAD VE ŞEHADET YOLUDUR’

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Fidan; “Vatan evlatlarının tüm imkansızlıklara rağmen Türkün gücünü gösterdiği bir zaferdir Çanakkale. Selam olsun Çanakkale’de vatanı ve namusu için can veren şehitlere. Selam olsun Çanakkale gazilerine. Selam olsun yüreği Çanakkale şehitleri ile bir atan gençlerimize. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin karaman evlatlarınca verilen büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Şairin ifadesiyle Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şehadete atıldığı yerdir Çanakkale. Çanakkale zaferi rabbimizin lütuf ve inayeti eşsiz bir imtihan ve çetin bir mücadelenin adıdır. Çanakkale zulmün ve küfrün her türlü imkan ve silahına karşın iman dolu yüreklerin kıyam ettiği yerin ve göğün Allah Allah nidalarıyla inlediği şahlanıştır. Çanakkale Allah yolunda cihad ve şehadet yoludur. Bugün bize düşen bu ruhu diri tutmaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Milli ve manevi değerlerimize sım sıkı sarılmaktır. Ecdadımızın aziz hatırasına, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmaktır.” dedi

Personel Yüzbaşı Cem Ocak ise günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk tarihindeki önemine vurgu yaptı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE HEDİYE VERİLDİ

Konuşmaların ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart mesajının da okunduğu program Bahçelievler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı oratoryo ve tiyatro gösterisi ile devam etti.

ÇANAKKALE TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Duygu yüklü anların yaşandığı programda ayrıca Çanakkale Türküleri seslendirildi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa Vali Ali Çalgan, Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.