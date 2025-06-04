Kargı’da Kurban Bayramı dolayısıyla kurulacağı açıklanan Geçici Kurban Pazarının, ilçeye bağlı Hacıhamza Köyü’nde çıkan şap hastalığı nedeniyle açılmayacağı bildirildi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; Kargı Belediyesi tarafından her yıl kurban bayramında kurulan geçici hayvan pazarının bu yıl Hacıhamza Köyü’nde çıkan şap hastalığı dolayısıyla açılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada; henüz kurban alamayanlar ile mevcut kurbanlıklarını satamayan vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla karantina bölgesi dışında bulunan Uzunyurt Köyü, Mora Düzü Mevkiinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait enval deposu içerisinde 4-5 Haziran 2025 tarihleri arasında olmak üzere 2 gün süreyle 08.00-17.00 saatleri arasında geçici Pazar yeri kurulacağı kaydedildi.

Kurulacak olan Geçici kurban Pazar yerine karantina bölgesinde yer alan işletmelerden hayvan alınmayacağı özellikle vurgulanan açıklamada, resmi veteriner hekimlerince pazar girişinde faaliyet süresince denetimler gerçekleştirileceği ve Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat etmeyen hayvan sahiplerinin pazara kesinlikle alınmayacağı dile getirildi.

Şap hastalığı nedeniyle Kargı’da koruma ve gözetim altına alınan bölgeler şunlar: Hacıhamza Köyü, Beygircioğlu Köyü, Çukuraluç Köyü, Kavakçayı Köyü, Pelitcik Köyü, Karakise köyü, Seki köyü, Yeşilköy Köyü, Karaboya Köyü, Güney Köyü, Dereköy Köyü, İlçe Merkezi Mahalleleri, Abdullah Köyü, Arık Köyü, Çeltiközü Köyü, Çakırlar Köyü, Avşar Köyü, Akkise Köyü.