Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren SASADEM Savunma firması, Sungurlu Belediyespor’un forma göğüs sponsoru oldu.

Mühimmat aksamları üreten SASADEM Savunma Sanayi A.Ş. 2025 - 2026 sezonunda, Çorum 1. Amatör Küme’de mücadele eden Sungurlu Belediye Spor Kulübü Futbol Takımı’nın forma göğüs sponsoru oldu.

Firma yapılan açıklamada, “SASADEM olarak mevcut yönetim ve teknik heyetle kısa sürede yakaladıkları başarılarıyla örnek gösterilen Sungurlu Belediye Spor Kulübü’nün sponsoru olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Türk futbolunun gelişimine destek olabilmekten ötürü gururluyuz.

Sungurlu OSB’de yer alan fabrikamızla savunma sanayine hizmet verirken, bulunduğumuz bölgedeki sportif faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.