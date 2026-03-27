ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT de yayınlanan Fokus Programının canlı yayın konuğu oldu.

İran, İsrail ve ABD arasında başlayıp Ortadoğu'ya yayılan bölgesel Savaşın olası etkilerine değinen Erdem Çenesiz Seramik sektörü için oldukça stratejik olan Enerji maliyetlerinin artışına dikkat çekti. “Türkiye’nin doğalgaz tedarikinde alternatifli olması ve güzel bir tedarik yönetimi ve depolama yapması bizi diğer ülkelere göre biraz daha rahatlatıyor ancak doğalgaz fiyatlarındaki olası yükselişler bizim ürün maliyetlerimizi arttıracak ve uluslararası rekabette bir miktar zayıfladığımız dönemin sonucu olduğu için fiyat artışı olarak piyasaya dönecek.” diye konuştu.

Savaş sonrası Türkiye için fırsatlar olacak

Bölgesel çatışmalar ve artan gerilimlere değinen Erdem Çenesiz, Türkiye’nin küresel sermaye için sunduğu “güvenli liman” imajını yeniden tescillediğini belirtti. Savaşın gereğinden fazla uzamaması Ülkemize bir fırsat koridoru oluşturur bunu iyi kullanmamız gerekli. Türkiye güçlü ve güvenli bir ülke, dış diplomasisini dengeli tutan bir ülke bu artık Avrupa tarafından , körfez ülkeleri tarafından hatta İran tarafından da anlaşıldığı için Körfeze giden yatırımların Türkiye’ye yönelebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Emek yoğun sektörlerden özellikle net döviz kazandıranlara istihdam desteği verilmeli

Seramik sektörünün ülke ekonomisine olan katkısına değinen Erdem Çenesiz “Sektörümüzün gerçekleştirdiği her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemizde kalıyor. Bu oran başlı başına bir rekordur. Seramik sektörü ihracatının artması cari açığın kapanmasında kıyaslanmaz oranda katkı sağlıyor. Ülkemizde sektör analizleri yapılarak emek yoğun, ihracat yapan ve net döviz kazandıran sektörlere İstihdam desteği verilmesi sanayicimiz açısından olumlu olacaktır beklentimiz bu yöndedir.

Enflasyon düşmesi için önümüzdeki 4-5 yıl Türkiye’nin yeni gerçeklerine uygun tipte fazla sayıda konut üretimi gerekli

Ülkemizde konut üretimine değinen Erdem Çenesiz “Bu kadar genç nüfusu olan ve yenilenmesi gereken bir çok konutu olan bir ülkede eğer yeterince konut üretmezseniz ciddi bir enflasyon sebebi oluşuyor. Konut arzı arttığında kira fiyatlarındaki artış hızını yavaşlayacak, bu da konut kalemindeki enflasyonu düşürecektir. Arz artışı, piyasadaki fahiş kira beklentilerini kırarak gerçekçi fiyatlarda barınma maliyetlerinin dengelenmesine yardımcı olur bu bağlamda önümüzdeki 4-5 yıl Türkiye’nin yeni gerçeklerine uygun tipte fazla sayıda konut üretimi gerekli “diye konuştu.