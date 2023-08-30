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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde görev yapan Astsubay Buğra Çalgay araç kazası sonucu şehit oldu.

Şehidin naaşı ilk olarak uçakla Merzifon’a oradan da helallik alınmak üzere Buharaevler’deki evine getirildi.

Helallik alma töreninde şehidin 2 yaşındaki çocuğu babasına son bakışı görenlerin yüreklerini parçaladı.

Şehidin eşi Esmanur Çalgay da eşinin tabutuna uzun süre sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oğlu ise her şeyden habersiz ağzında emzikle babasının tabutuna son kez bakması herkesi duygulandırdı.