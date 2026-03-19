Çorum'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitler düzenlenen törende dualarla anıldı.

2016 yılında şehit düşen eşinin kabrini ziyaret Gülay Erkoç, "Burası benim damsız ilk evim" diyerek duygularını ifade etti.

Çorum'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çorum Şehitliği'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitlik anıtına çelenkler sunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin icra edildiği törende şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Tören dua edilmesiyle sona erdi.



