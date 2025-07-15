Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında camilerde şehitler için dua edilerek Mevlid-i Şerif okutuldu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında öğle namazı öncesinde Ulucami’de düzenlenen Kuran’ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif etkinliğine Vali Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Müftü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, Yasin Baykal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Din görevlileri tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunması ile başlayan programda başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua yapıldı. Programda ayrıca şehitlerimiz için okunan hatim dualar şehitlerin ruhuna armağan edildi.

Program sonunda Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce cemaate gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.