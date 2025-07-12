Vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Çorum il hakemlerinden Serhat Doğan için sürpriz bir uğurlama yapıldı.

Vatan görevi öncesi arkadaşlarına, dostlarına veda ziyaretinde bulunan Serhat Doğan’a, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve İl Hakem Kurulu Eski Başkanı Recai Kuzey önderliğinde hakem arkadaşları sürpriz bir veda organizasyonu yaptı.

Çorum hakemlerinden Celal Bayraklı, Ömür Soytemiz, Bahar Çakıcı, Hasan Berk Soytemiz ve Yunus Emre Yeşil’in katıldığı organizasyona Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın da eşlik etti.

Arıcı ve Ayan tarafından Serhat Doğan için veda pastası kesilirken, hayırlı teskereler temennisinde bulundu.

Hakem arkadaşlarına ve spor taban birlik başkanlarına kendisine yapılan jestten dolayı teşekkür eden Serhat Doğan dün akşam saatlerinde Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapmak üzere yola çıktı.