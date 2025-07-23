Bu sezon 1. lige yükselen Serikspor kadrosuna Galatasaray’dan yetişmiş iki genç ismi kadrosuna kattı.

Yeşil Beyazlı takım iki dönem Çorum FK’da kiralık olarak forma giyen Eren Aydın ve Kerem Şen’i bonservisleri ile kadrosuna kattı.

Galatasaray alt yapısında yetişen ve Çorum FK’da geçen sezonun ilk yarısında Boluspor ikinci yarısında ise Sarıyer takımında kiralık olarak forma giyen Eren Aydın kulübü ile sözleşmesi sona erdi.

Genç futbolcu bu sezon 1. lige yükselen Serik Belediyespor ile anlaştı.

Serik Belediyespor’un kadrosuna kattığı diğer genç isin ise Galatasaray, Bursaspor alt yapılarımda oynadıktan sonra Bursaspor’da profesyonel olan ardından Trabzonspor’a transfer olan 2002 doğumlu Kerem Şen geçen sezonu kiralık olarak İstanbulspor’da tamamladı. İki futbolcu Serik Belediyespor ile anlaştı ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımın kampına katılacaklar.