Yazıçarşı'da faaliyet gösteren Milenyum Erkek Kuaförü Sahibi Servet Dadaş, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası'na aday olduğunu açıkladı.

Anıt Kafe'de basın toplantısı düzenleyen Servet Dadaş’a çok sayıda berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecisi de destek verdi.

35 yıldır mesleğin içinde olduğunu ve sorunları bildiğini ifade eden Dadaş, bu sorunları çözmek için aday olduğunu açıkladı.

Başkan olduğunda yapacağı çalışmaları da açıklayan Dadaş, konuşmasında şunları söyledi:

“Bölgesel toplantılar yaparak meslektaşlarımızı kaynaştıracağız. Elemanlarımızla, ustalarımızla etkinlikler, yarışmalar düzenleyeceğiz. Mesleği sevdireceğiz. Tokat, Amasya, Samsun nasıl etkinse bizde aynısını yapacağız.

En büyük sorunumuz yer sorunu. Büyük bir yeri salonu da olan bir binayı odamıza kazandırmak istiyoruz. Etkinliklerimizi yapacağımız, üyelerimizin söz-nişan yapabileceği bir yer. Bununla ilgili görüşmelerimiz var.

Çıraklarımızdan kesilen ücretlerin sonuna kadar gideceğiz. Bölgemizdeki başkanlar ile de görüşerek imza toplayıp bakanlığa gideceğiz. Bu teşvikler elimizden alındı.

Mağazalarla, gıda işletmeleri ile indirim anlaşması yapacağız. Üyelerimizde kimle indirim anlaşması yapmışsak bunu telefondaki uygulamasından görecek.”

Dadaş, toplantıya katılan meslektaşlarına teşekkür ederek, bu süreçte destek istedi.