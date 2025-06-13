Abdullah Ayalı’nın sahibi olduğu ‘Star Kids Spor Akademi’ Çorum’un özel çocukları için Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 5. Sokak’ta hizmete açıldı.

2. kademe cimnastik antrenörü ve özel çocuklar hareket eğitimi uzmanı olarak 15 yıldır İstanbul’da çalıştığını aktaran Abdullah Ayalı, “Her çocuk bizim için çok özeldir’ mottosu ile çıktığımız bu yolculukta hareket eğitimi ve spor konusunda 15 yıllık bilgi ve birikimimizi çocuklarımızın gelişimleri için aktarmayı amaçlamaktayız. Yeni bir anlayış ve tutku ile hem çocuklarımızın ve hem de ailerimizin severek ve güvenerek geldikleri bir merkez olmaktan da çok mutluyuz. Bu alanda Çorum ve çevre illerde öncü spor merkezlerinden bir tanesi olmayı hedefliyoruz” dedi.

Star Kids Spor Akademi bünyesindeki çocukların çoğunluğunu özel gereksinimli çocukların oluşturduğunu belirten Ayalı, “Özel gereksinimli çocuklarımızın hayatta ki karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de gelişimlerine çok önemli katkı sağlayan alanlardan bir tanesi olan spor ve hareket eğitimi konusun da yeterli sayıda kurum ve spor salonunun olmaması. Ailerimiz çocuklarımız çalışma programlarını antrenörlerimiz ile uygularken, dinlenme alanlarında çay ve kahvelerini içip televizyondan çalışmalarımızı takip edebiliyorlar” diye konuştu.

Ayalı, alanında uzman yüzme antrenörler eşliğinde yüzme derslerinin de başladığını söyledi.