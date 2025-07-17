Alaca Belediyesi, son dönemde artan kuraklık tehdidine karşı su sıkıntısının önüne geçmek amacıyla ilçede sondaj çalışmalarına başladı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, yürütülen sondaj faaliyetlerini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arslan yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve özellikle il ile ilçelerde kurak geçen mevsim koşullarının su kaynaklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için erken önlem aldıklarını belirten Başkan Arslan, "Alaca Belediyesi olarak, ilerleyen günlerde herhangi bir su sıkıntısı yaşamamak adına sondaj çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. İnşallah halkımıza susuzluk yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kuraklıkla mücadele kapsamında yapılan bu çalışmaların ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Arslan, belediye olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik altyapı yatırımlarını sürdüreceklerini kaydetti. Alaca Belediyesi yetkilileri, sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre yeni su kaynaklarının aktif hale getirilmesinin planlandığını da ifade etti.