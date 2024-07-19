VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı.

Mevcut yönetimin aday olmasını beklemediklerini söyleyen Hurma "Bizim için sürpriz oldu. Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi seçimi çok şık bir duruma sokmadı. Umarım sonrası iyi olur." dedi.

Süleyman Hurma, Trendyol Süper Lig'e yükseleceklerini iddia ederken "Geçtiğimiz sezon dozerle itilip bir çukura atıldık ama biz hancıyız, yolcular düşünsün. Daha iyi bir kadro kurup geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.