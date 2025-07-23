Sungurlu Belediyesi, belediye iştiraklerinden Sunbeton İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. aracılığıyla yeni personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı platformunda yayımlanan ilana göre, farklı birimlerde görevlendirilmek üzere 3 ayrı pozisyonda toplam 6 işçi istihdam edilecek.

Başvuru Süreci Başladı

Belediye hizmetlerinde daimi olarak çalışacak personel için başvurular 22 Temmuz - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Adayların, başvurularını Sungurlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’na şahsen yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı ve diploma ibraz edilmesi istenecek. Başvuru formu kurumda doldurulacak.

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

Yayımlanan ilana göre, alınacak personel kadro ve şartları şu şekilde belirlendi:

Beden İşçisi (Genel – İnşaat): 2 kişi

(Duvar örme, sıva, boya gibi işlerde tecrübeli olmak)

Şoför (Yük Taşıma): 2 kişi

(C veya CE sınıfı ehliyet, SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip erkek adaylar)

Beden İşçisi (Temizlik): 2 kişi

(En az ilköğretim mezunu olmak)

Başvuru Şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için şu genel şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak)

Pozisyonlara özel koşullar ise ilgili alanlarda tecrübe, ehliyet ve belge gerekliliklerini içeriyor.

Mülakatla Seçilecek

İlana başvuran ve koşulları sağlayan adaylar arasından seçim, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Sungurlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek mülakat ile yapılacak.

Personel alımı belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında daimi kadroda gerçekleştirilecek.

Başvuru detaylarına ve güncel bilgilere İŞKUR’un resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.