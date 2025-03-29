Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran Gençler Türkiye Taekwonda Şampiyonasında Çorum’a bronz madalya kazandıran Tugay Yolal Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından kabul edildi.

Beraberinde Taekwondo İl Temsilcisi İshakKapçeli, Milli Takım antrenörü İlhan Aşkın ve sporcunun antrenörü Arif Atak ile birlikte İl Müdürü Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyarete Spor Hizmetleri Müdürü Turgut Velidedeoğlu, Şube Müdürleri Ayşe Şenyuva ve Ferhat Yıldız da hazır bulundular.

Ziyaret sırasında Arif Atak katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdi ve destekleri için İl Müdürü Demirkıran’a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran ise Çorum Taekwondosu adına bu başarısından dolayı Tugay Yolal ve antrenörünü tebrik etti.