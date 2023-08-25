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Çorumspor Başkanı Rumi Ispanak destek verilmemesi talip çıkmaması halinde Çorumspor’un kapanacağını söyledi.

Ispanak dün yaptığı açıklamada ekonomik olarak kulübü tek başına götürmesinin artık imkansız hale geldiğini belirterek bu kulüpte oynamış, ekmek yemiş vitrine çıkmış tüm isimleri göreve davet etti.

Başkan Ispanak, Çorumspor’un dipsiz bir kuyu olmadığını her başkanın kendi dönemindeki borçlardan sorumlu olduğunu belirterek bu konuda sorun olmayacağını söyledi.

Başkan Ispanak açıklamasında şunları söyledi:

‘Çorumspor 56 yıllık geçmişi olan bu ilin en eski kulübü ve maalesef yıllarda profesyonel liglerde mücadele ettikten sonra 2014 yılından itibaren da amatör liglerde faaliyetlerine devam ediyor. Bu süreçte tamamen benim şahsi çabalarımla futbolun yanı sıra boks ve taekwondo branşlarda 300’ü aşkın lisanslı sporcu ile faaliyetlere katılıyoruz. Bu zamana kadar Çorumspor ismi yaşasın diye hem ekonomik hem şahsi işlerime ve aileme ayırmam gereken zamanı ayırarak bugüne kadar getirmeye çalıştım.

Malesef tek başıma bugüne kadar getirdiğim kulüp faaliyetlerini hem ekonomik zorluklar hem de tek başıma bırakılmam sebe ile bugüne kadar kadıldığımız tüm branşlarda katılma kararı almak üzereyim. Çorumspor isminin yaşaması ve faaliyetlerine devam etmesi noktasında kulübe destek vermek sponsor olmak isteyen kurum yada şahıslara kapımız sonuna kadar açıktır. Kubü devir almak yada ben yardımcı olmak isterim diyen olursa şartları konuşmaya hazırım. Çorumspor başkanlığı yaptığım dönemin SSK ve Vergi borçlarını ödedim. Benden önceki dönemlerde başkanlık yapanların kendi dönem borçlarını ödediklerini biliyorum. Çorumspor düşüleninin aksine öyle dipsiz bir kulüp değil. Her başkan kendi dönemi ile ilgili sorumlu olduğu için olası bir kulüp devir tesliminde kulübü yeni alan yönetimi eski borçlar bağlamıyor. Sonuç olarak profesyonel liglerde yıllarca memleketi temsil etmiş bu memleketin yetenekli çocuklarına vitrin olmuş, profesyonel futbol oynayanlara istihdam yaratan kulüp mevcut şartlarda gerekli bulamazsa kapanma noktasına gelecektir. Bu memlekette Çorumspor’la büyüyen, deplasmana giden futbol oynayan herkesi sağ duyulu olmaya davet ediyorum’ dedi.