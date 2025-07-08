Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde taş ocağı istemeyen köy sakinleri eylem yaptı.

Eyleme CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da destek verdi.

Karakaya köyüne giden Tahtasız, köy sakinlerini dinledi.

Tahtasız, Vali Ali Çalgan ve yetkililere seslenerek; “Sayın Valimiz Ali Çalgan’a da sesleniyorum; Karakaya köyünde yaşayan vatandaşlarımızın sesini duyun, bu köyün hemen dibinde taş ocağı yapılmasına izin vermeyin” dedi.

Taş ocağı projesinin köy halkının tarım ve hayvancılıkla sürdürdüğü yaşamı tehdit ettiğini belirten Karakaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ve köylüler, yaptıkları açıklamada, “Köydekiler hayvancılıkla, tarımla geçiniyor. Sütünü satıyor, ekmeğini çıkarıyor. Ama taş ocağı burnumuzun dibine kurulursa, bu düzen bozulacak. Her yer toz olacak, tarım bitecek. Böyle bir ortamda yaşamak mümkün olmayacak. O zaman herkes tası toprağı toplayıp göç edecek. ÇED süreci başlatılan projeyle ilgili olarak köyde kimse bilgilendirilmedi. Bu proje köylünün elindeki her şeyi alacak ama köylüye bir şey anlatılmamış. Muhtarın bile haberi yok. Projeyi tamamen tesadüfen öğrendik. Şimdi ÇED için köye gelecekler. Kimse kusura bakmasın ama kendilerine hoş geldiniz diyecek halimiz yok. Tarımı bitirecek, hayvancılığı bitirecek bir projeyi ‘gelişme’ diye sunmaya çalışıyorlar. İnsanları ekmeğe muhtaç bırakacaklar. Taş ocağı yapılacak alanların yerleşim yerlerinden uzakta kurulması gerekirken, en kolay yolu seçip köylünün yaşam hakkını yok sayıyorlar” ifadelerini kullandılar.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise; “Sungurlu Karakaya köyüne 100 metre mesafede taş ocağı yapılmak isteniyor. 15 kilometre uzakta, Koparan’da zaten taş ocağı var. Doğayı katletmelerine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak maden yasasına karşı duracağız, köylümüzün yanında olacağız, doğayı hep birlikte koruyacağız. Sayın Valimiz Ali Çalgan’a da sesleniyorum; Karakaya köyünde yaşayan vatandaşlarımızın sesini duyun, bu köyün hemen dibinde taş ocağı yapılmasına izin vermeyin” dedi.