T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı, TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına başvuran takım ve üyelerine özel olarak kurgulandı.

Program, yüksek potansiyel taşıyan projelerin sürdürülebilir girişimlere dönüşmesini, küresel pazarda rekabet gücü elde etmesini ve hızlı bir şekilde ölçeklenmesini hedefliyor.

2022 yılından bu yana 50 mezun girişime toplamda 13 milyon TL maddi destek sağlayan TEKNOFEST Girişim Programı, bu yıl da girişimcilerin operasyonel ve stratejik ihtiyaçlarını kapsayan 11 farklı destek paketi sunuyor.

Program kapsamında iş modeli geliştirme, finansal planlama ve pazar analizi gibi alanlarda kapsamlı eğitimlerin yanı sıra uzmanlardan birebir mentörlük, İstanbul'un her iki yakasında konumlanan T3 Girişim Merkezlerinde ofis kullanımı, yatırımcı görüşmeleri ve işbirliği toplantıları, Take Off Girişim Zirvesi'ne katılım imkanı ile güçlü bir ağ ve görünürlük desteği sağlanıyor.

Ayrıca girişimler, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri karşısına çıkabilecekleri TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü'nde projelerini sunma fırsatı elde ediyor.

Programın yeni döneminde ise girişimlerin aşamalarına göre özelleştirilmiş finansal destekler sağlanıyor. Ön Kuluçka kapsamında programı başarıyla tamamlayan ekiplere 100 bin TL'ye kadar malzeme desteği sağlanırken, Ön Kuluçka sürecinde veya sonrasında şirketleşen girişimlere 500 bin TL yatırım imkanı sunuluyor. Hızlandırma aşamasını başarıyla tamamlayan girişimler ise 1 milyon TL yatırım desteğinden faydalanabiliyor.

Teknoloji dünyasında yerini almak ve projesini geleceğe taşımak isteyen girişimciler için başvuru tarihi 27 Nisan'da sona erecek. Adaylar başvurularını "https://mth.tc/TGP2026" adresinden gerçekleştirebilecek.