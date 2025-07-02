Çorum’da 2010 yılından bu yana telefon sektöründe hizmet veren Dünya İletişim sahibi Salim Dal, sektörde bir marka olmayı hedefliyor.

Konya Selçuk Üniversitesi Harita Teknikerliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra baba mesleği olan esnaflığı sürdürme kararı alan Dal, Çorum’da hiçbir yerde bulunmayan ürün ve cihazlarla Çorum halkına hizmet vermenin onur ve gururunu yaşıyor.

Hedefinin sadece Çorum’da değil, bölgede bir numara olmak olduğunu anlatan Dal, Dünya İletişim olarak sektöre yön vermek istediğini söyledi.

Uzun yıllar boyunca sektördeki deneyimi ile çeşitli markalarla işbirliği yaparak geniş bir müşteri portföyü oluşturan Dal, müşteri memnuniyetine verdiği önemle, Çorum halkının en çok tercih ettiği telefonculardan biri haline geldi.

Çorum halkının her türlü telefon ihtiyacını karşılayan Salim Dal, samimi yaklaşımı ve profesyonel hizmet anlayışı ile ün yaptı.

Salim abi olarak da tanınan Salim Dal, sektördeki yenilikleri takip ederek müşterilerine en güncel ürünleri sunmayı hedefliyor.

Telefona dair herşeyin kendilerinde mevcut olduğunu dile getiren Dal, Dünya İletişim olarak sadece telefon ve aksesuar satışı yapmadıklarını ifade ederek, telefon tamirinde de hem güvenilir hem de iddialı olduklarını belirtti.

Kaliteli ürünleri uygun fiyata Çorum halkının hizmetine sunduklarını aktaran Dal, “Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonları, orijinal kılıflar, bataryalar, şarj aletleri, kapaklar, kulaklıklar, ekran jelatinleri, ve aradığınız tüm aksesuar çeşitlerini bulabilirsiniz.” dedi

Ekran değişim, cam değişim, batarya değişim ve her türlü telefon arızaları için teknik servis hizmetlerinin bulunduğunu belirten Dal; “Kırık ekranlarınızı yenileyerek, kırık arka kapakları tamir ederek ve telefon bataryalarını değiştirerek cihazlarınızı yeniden canlandırıyoruz. En son sistem makinalarla kırık camların değişimini sağlıyoruz. Dünya İletişim olarak bütün marka cep telefonlarının parça değişimi ve genel telefon tamiri yapılmaktadır. Hızlı ve güvenilir telefon onarım hizmeti her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Ayrıca LCD değişimi, hoparlör değişimi, ahize, mikrofon ve batarya değişimimiz de mevcut.” şeklinde konuştu

Dünya İletişim olarak ayrıca her marka telefon için yüzlerce çeşit kılıf ve diğer aksesuarla da Çorum halkına hizmet verdiklerini belirten Dal, telefon almak yada satmak, telefonunu değiştirmek, telefon aksesuarı ve telefona dair herşeyi görmek isteyen tüm Çorum halkını Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi numara 107 (Abdibey Cami karşısında) adresindeki Dünya İletişim’e davet etti.