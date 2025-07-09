Arca Çorum FK'nın antrenman saha zeminlerini yenileme çalışmaları devam ederken sahaların etrafının yeşillenmesi ve çok daha güzel görüntü oluşturması için ağaçlandırma çalışmaları da devam ediyor.

Bittiği zaman bölgenin en modern tesisi konumuna gelecek olan Arca Çorum FK'nın tesislerinde ısıtma sistemlerinin kazan dairesi, çatı olukları, ana binanın tadilat işlerinin yanı sıra saha kenarlarının ağaçlandırması da devam ediyor.

Bu bağlamda Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her iki sahanın da etrafına 135 adet ağaç dikim işlemi devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren kulüp yöneticisi Halis Öksüz, Mümin Talip Pazarlı sahasının etrafında geniş bir temizlik işleminin ardından 70 adet leylandi (soğuğa en dayanıklı çam türü) ile 48 adet selvi türü çam ağacı diktiklerini söyledi.

Sahalarda çalışan tüm ekiplerin büyük bir titizlikle hareket ettiğine dikkat çeken Öksüz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın nezdinde tüm çalışanlara teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.