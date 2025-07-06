ABD’nin Texas eyaletinde etkili olan yoğun yağışlar birçok bölgeyi sular altında bıraktı. Kerr County’de 43, Burnet County’de 3, Travis County’de ise en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında 15 çocuğun da bulunduğu açıklandı.

KAYIPLAR ARANIYOR

Sel felaketinde kamp alanlarında mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılırken, en az 27 kız çocuğunun hala kayıp olduğu ve umutların giderek azaldığı belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VALİDEN AFET BİLDİRGESİ

Texas Valisi Greg Abbott, selin ağır etkilediği Kerr County’nin yaklaşık 130 mil kuzeydoğusundaki Travis County’yi de kapsayan genişletilmiş bir afet bildirgesini cumartesi günü imzaladı. Bölge genelinde önlemler artırılırken, halkın dikkatli olması istendi.

GÜVENLİK UYARILARI YAPILDI

Travis County yetkilileri sosyal medya hesaplarından halka seslenerek, “Su basan yollardan uzak durun, boğulma riski yüksek. Yağmur devam ederken dışarıda olmanız gerekiyorsa çok dikkatli olun” çağrısında bulundu.

Travis County Yargıcı Andy Brown da resmi uyarıları takip etmeleri ve yetkililer güvenli demeden etkilenen bölgelere geri dönmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Brown, ilçedeki Acil Durum Yönetim Ofisi’nin sel baskınlarına karşı arama ve kurtarma operasyonlarını aralıksız devam ettirdiğini belirtti. Yetkililer, hava koşullarının ilerleyen saatlerde kötüleşebileceğine dikkat çekerek, bölge sakinlerini tedbirli olmaya çağırdı.