Ahlatcı Çorum FK’da Thomas önce penaltıyı kaçırması ardından da taraftarların oyundan çıkarken yuhalanması karşısında öfke ile yedek kulübesine vurduğu elinde kırık oluştu.

Sezon başından buyana Çorum FK forması ile en başarılı maçını oynayan gerek havadan gerekse ayak ile yaptığı asistler ile takımına hücumda büyük katkı veren Thomas bu sezon tüm penaltıları gole çevirmesinin verdiği güvenle yaptığı vuruşta günün başarılı ismi kaleci Zafer’i geçemedi.

Penaltıyı kaçırdıktan sonra oyundan çıkarken bazı taraftarların yuhalaması üzerine iyice morali bozulan Thomas yedek kulübesinde öfke ile elini demire vurdu.

Maçın bitimine kadar bu şekilde bekleyen Thomas’ın maç sonu elendeki acı artınca hastaneye götürüldü.

Burda yapılan kontrolde kırık olduğu tesbit edilen Thomas’ın eli alçıya alındı.

Thomas’ın hafta sonuna kadar elinin alçıda kalacağı maç günü açılıp Eyüpspor maçında forma giyeceği daha sonra tekrar alçıya alınarak Manisa FK maçı sonrasına kadar yine alçıda kalacağı belirtildi.

Manisa maçının ardından milli ara ve seçim nedeni ile liglere verilecek arada tedavi sürecinin tamamlanması beklenen Thomas’ın ligde son yedi maça daha sağlıklı şekilde hazır olması bekleniyor.

Kulüp sağlık ekibi tarafından yapılan bu planlama herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda uygulanacak.