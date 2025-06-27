Hitit Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreninde konuşma yapan lisans düzeyinde üniversitesi birincisi Tıp Fakültesi öğrencisi Kerim Topçu, konuşmasında Tıp Fakültesi binasının yetersizliğine dikkat çekerek, “Binamız sınıflarıyla, çalışma odalarıyla, yaşam alanıyla üniversite eğitimi alan öğrencilere uygun değil” dedi.

Eğitim gördükleri süreç içerisinde kendilerinden desteklerini esirgemeyen ailelerine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür eden Kerim Topçu, “6 yıl önce çıktığımız bu uzun ve zorlu yolculuk bizi sadece bilgiyle değil, sabırla ve insan sevgisiyle de yoğurdu. Doktorluk gibi hem kutsal hem de büyük sorumluluklar taşıyan bir mesleğe adım atmanın eşiğindeyiz” dedi.

Bu yolda çok emek verdiklerini ve yorulduklarını dile getiren Topçu, konuşmasında şunları söyledi: “Beyaz önlüğümüzü ilk gün giydiğimizden mezuniyet sürecimize kadar heyecanımız sürdü. Her biri deneyim olan stajlarımız bizi hem insani olarak mesleki olarak geliştirdi. Bu yolda çok emek verdik, yorulduk ve kolay olmadı.

Kim olduğumuzu neleri aştığımızı, nerelerden geçtiğimizi çok iyi biliyoruz. Hekimin taşıması gereken duruşu, sabrı ve vicdanı da hocalarımızdan öğrendik. Elimizi taşımızın altına koymaktan, uykusuz kalmaktan hiç çekinmedik.

Şuna da değinmeden edemeyeceğim. Her ne kadar hocalarımız şartlarımızı iyileştirmek için büyük gayretler gösterse de İkbal Kent’teki fakülte binamız sınıflarıyla, çalışma odalarıyla, yaşam alanıyla üniversite eğitimi alan öğrencilere uygun değil. Umuyorum ki; bizden sonra eğitim alacak doktor adayları için daha modern, donanımlı, etkin bir öğrenim ortamı sağlanabilir. Üniversite, siyaset ve iş dünyasına gönül vermiş kişilerin bu çağrımıza kulak vereceğini umut ediyorum.”