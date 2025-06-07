Türkiye'nin konut ve arsa alanında en zengin ve en inovatif şirketi olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, arsa satışlarına devam ediyor.

TOKİ, 41 ilde 310 adet arsa satışı yapacak.

Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'a 19 Haziran 2025 saat 10:30'da, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun ve Şanlıurfa'da 20 Haziran 2025 saat 10:30'da ihaleler gerçekleşecek.

TOKİ Başkanlığı Çorum'un Sungurlu ilçesi Kemiklidere’de 20 bin m2 arsayı 12 milyon liradan satışa çıkaracak.