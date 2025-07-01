Badminton'da Mehmet Can Töremiş başarıya ve madalyaya doymuyor.

Töremiş son olarak Bulgaristan'da yapılan uluslararası turnuvada bir bir altın bir gümüş madalyanın sahibi oldu.

26-29 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'ın Pazardçhik kentinde düzenlenen ve 26 ülke milli takımının mücadele ettiği Bulgaria Junior Open Championsip turnuvasında milli takımda Osmancık Barış Boyar Badmintan akademi kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş ve antrenörü Eren Murat Güngör milli takımda görev yaptı.

Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Çift erkeklerde ise milli takımdan partreni Gökay Göl ile birlikte tüm maçlarını kazanan Töremiş bu kez altın madalyanın sahibi oldu.

Çocuk yaşta başladığı Badminton'da sayısız ulusal ve uluslararası başarılara imza atan Mehmet can Töremiş başarılarına bir yenisini ekledi ve Osmancık'ı ilini ve ülkesini en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyor. Töremiş örnek bir sporcu olduğunu gösterdi.

Milli takım Bulgaristan'da beş kategorinin dördünde final yaptı ve üç altın dört gümüş üç bronz madalya kazanarak performansı ile alkış aldı. Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar Bulgaristan'da başarılı bir performans gösteren milli takım teknik heyeti ve kulüp antrenörü eren Murat Güngör ile tüm sporcuları tebrik etti. Boyar hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu belirterek bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Boyar bu çalışmalarında her zaman yanlarında olan ve desteklerini hissettikleri Kaymakam Furkan Duman,, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Sporcu Eğitim Müdürü Rıfat Ceylan ile Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'a teşekkür etti.