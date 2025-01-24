Trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetine el konulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada trafiği tehlikeye atanlara yönelik önlemlerin artırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan, trafikteki kavgaların önünü kesmek amacıyla caydırıcı önlemlerin alınacağını açıkladı.

Caydırıcı önlemler geliyor

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan, düğün ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesine dönük cezaların da önemli ölçüde artacağını açıkladı.