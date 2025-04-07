Trendyol 1. Lig'de 33. hafta, yarın yapılacak üç maçla başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Aktepe Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)
20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)
9 Nisan Çarşamba:
14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)
20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
10 Nisan Perşembe:
14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)