Geçtiğimiz hafta Çorum’a ziyaret gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentin turizm potansiyeline ve bu potansiyelin ortaya çıkarılması için yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Ersoy, ziyarette Çorum’un turizm potansiyeli ile ilgili master plan çalışması yapacaklarını da açıklamıştı.

‘ELİMİZDEKİ ZENGİNLİKLERİ TURİZM GELİRLERİNE ÇEVİREMİYORUZ’

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf19 Başkanı Alper Bilan, vakıf olarak turizm master plan çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduklarını ve projelerinin olduğunu belirterek, “Yıllardır söylediğimiz turizm master planı çalışmalarına başlanacağını duymak bile ümit verici. Bu çalışmalara davet edilirsek dile getireceğimiz fikirler ve projeler hazır. Bence Çorum turizm konusunda birçok ilimizin gerisinde. Elindeki zenginlikleri maalesef turizm gelirlerine çeviremiyor” dedi.

Alper Bilan, Bakan Ersoy ve Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı’ya da kentin turizmle ilgili problemine değinerek, farkındalık oluşturdukları için teşekkür etti.