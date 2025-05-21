Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesini başlattığı gündür. Bu tarih, yalnızca bir kurtuluşun değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin simgesidir” dedi.

Atatürk’ün önderliğinde başlayan Millî Mücadelenin, Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini, bağımsızlığını canı pahasına savunacağını tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Erol Afacan, “O gün Samsun’da yakılan meşale, Amasya’da millî iradeyi, Erzurum ve Sivas’ta milletin kararlılığını, 23 Nisan’da TBMM’nin açılışıyla halk egemenliğini ve nihayetinde 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla yeni bir devletin doğuşunu müjdelemiştir. 19 Mayıs yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil; geçmişte aynı kültür ve kaderi paylaşmış tüm Türk yurtları için de bir umut ve esin kaynağı olmuştur. Aradan geçen bir asırdan fazla sürede, Türk milleti sadece kendi bağımsızlığını değil, aynı soydan gelen kardeşlerinin de bağımsızlık özlemlerini yüreğinde taşımıştır. Bugün, 17 bağımsız Türk devletinin bayrakları altında yükselen her bir ses, bu tarihi yürüyüşün devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle 19 Mayıs, yalnızca bir anma günü değil, millet olma bilincinin, direnmenin, birliğin, inancın ve geleceğe yürüyüşün timsalidir” ifadelerini kullandı.

Afacan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bugün bizlere düşen görev, bu yüksek idealleri korumak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, gençliğimizi bilimle, akılla ve değerlerimizle donatarak daha güçlü bir yarına hazırlamaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Ne mutlu 19 Mayıs’ı yüreğinde taşıyana, ne mutlu Türk’üm diyene. Ne mutlu milletini ve bayrağını her şartta savunana.” (Haber Merkezi)