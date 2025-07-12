Çorum’un köklü eğitim kurumlarından Ada Koleji öğrencisi Çınar Şahan, Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan ile Türkiye birincisi oldu.

Ada Koleji’nde Türkiye birinci Çınar Şahan’ın başarısı kutlandı.

Çınar Şahan, Ada Koleji Kurucu Yöneticisi Elvan Duru tarafından altın ile ödüllendirilirken, Şahan’ı bu mutlu gününde annesi Nuran Şahan, babası Ali Şahan ve ablası Yaren Şahan ve Ada Koleji Kurucu yöneticilerinden Şenol Akgöz, Ada Koleji Lise Müdürü Serkan Kırış, Ortaokul Müdür Yardımcısı Şener Koçak, LGS Kurs Müdürü Mehmet Yılmaz ve öğretmenleri yalnız bırakmadı.

‘DİSİPLİNLİ VE SİSTEMATİK ÇALIŞMAK BAŞARIYI GETİRDİ’

7.sınıftan itibaren disiplinli ve sistematik olarak çalışarak Türkiye birincileri arasında yer adlığını belirten Çınar Şahan, başarıyı elde etmek için çok çalıştığını anlattı.

7.sınıfta hedef olarak Ankara Fen Lisesi’ni seçtiğini dile getiren Şahan, hedefinin gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Hedefi olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Şahan, mottosunun ‘asla pes etmemek’ olduğunu belirterek; “Bazen notlarınız düşebiliyor ama sizin buna kafayı takmadan çalışmanıza devam etmeniz gerekiyor. Sene başında deneme sınavlarında 475 puan alıyordum ve 500 tam puan hedefi için çalışma saatimi daha da artırdım. Bol bol kitap okuyarak Türkçe paragraf sorunlarına hazırlandım. 9 tane paragraf kitabı bitirdim. Sene başından beri neredeyse dinlenmeden çalıştım ve bugün bu başarımın mutluluğunu yaşıyorum.” İfadelerini kullandı.

Şahan son olarak başarısında öğretmenlerinin ve ailesinin desteğinin çok büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Ada Koleji olarak Türkiye birincisi çıkarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Ada Koleji Kurucu Yöneticisi Elvan Duru; “Eğitimde istikrarlı çizgimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla her yıl başarı grafiğimizi yükselttiğimizi halkımıza gururla ilan ediyoruz. Özel Çorum Ada Koleji Ortaokulu olarak, yedinci yılımızda da Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) önemli bir başarıya imza attık. Okulumuz, bu yıl elde ettiği 500 tam puanla, üçüncü kez Türkiye birincileri arasındaki yerini alarak hem Çorum’un hem de ülkemizin gururu oldu.” dedi

Çınar Şahan’ın bireysel çaba ve kararlılığının yanı sıra, okulun yıllara yayılan sistemli ve disiplinli eğitim anlayışı önemli rol oynadığını kaydeden Duru; “Kurum olarak sadece akademik bilgi aktarımını değil, aynı zamanda öğrencilerimizin sınav sürecine psikolojik olarak sağlıklı biçimde hazırlanmasını da önemsiyoruz. Deneyimli ve disiplinli öğretmen kadromuzun, öğrencilerimizle birebir ve özverili çalışmaları; rehberlik birimimizin süreci yakından takip ederek öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutması ve sınav kaygısını yönetebilmelerine sağladığı katkı, bu başarının temel taşlarını oluşturdu. Başarının bir diğer ayağında ise değerli ailelerimiz yer alıyor. Velilerimizin okulumuza duyduğu güven, eğitim anlayışımıza olan inançları ve çocuklarını bize gönül rahatlığıyla emanet etmeleri; bizleri daha da güçlü ve motive kılıyor. Aile-okul-öğrenci üçgeninde kurduğumuz bu sağlam bağ, öğrencilerimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmamıza olanak sağlıyor. Öğrencimiz Çınar Şahan’ı göstermiş olduğu bu üstün başarıdan dolayı yürekten kutlarken bugünün bir hatırası olarak altın hediyemizle ödüllendirdik; ailesine, emek veren tüm öğretmenlerimize ve okul idaremize teşekkür ediyoruz. Bu başarı yalnızca bir sınav sonucu değil, aynı zamanda sistemli, koordineli ve öğrenci merkezli eğitimin, sabrın ve güvenin meyvesidir. Özel Çorum Ada Koleji olarak, başarı geleneğimizi sürdürmenin ve değerli velilerimize verdiğimiz “Birlikte, güvenle, geleceğe…” sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu