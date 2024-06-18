Mardin'de bayramın ikinci günü yaşanan olay kan dondurdu. Merkez Artuklu ilçesinde polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), dehşet saçtı.



Hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldüren H.Ş. daha sonra aynı silahla intihar etti. Daireden gelen silah seslerini duyan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren polis memurları büyük bir şok yaşadı. 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldular.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.