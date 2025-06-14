U 11 ve U 12 liginde gruplarda son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre son hafta görev yapacak hakemler şöyle;

U 11 LİGİ: PTT Gençlikspor- Alaca Belediyespor: Yiğit Eymen Asıltürk. Hattuşa Gençlik- İkbalspor: Uğur Koçak. Hitit Anadoluspor- Osmancık Kandiberspor: Merve Kızılkaya. Çorum Anadolu FK- Akkent Gençlikspor: Yunus Emre Yeşil. Dodurga Belediyespor-Çorum İdman Yurdu: Olcay Çetin. Vefa Gençlikspor- HE Kültürspor: Mahmutcan Doğan. Ahlatcı Çorum FK- İskilipgücüspor: Mertcan Öğreten.

U 12 LİGİ: Hitit Anadoluspor- Akkent Gençlikspor: Yunus Emre Tok. İkbalspor- Vefa Gençlikspor: Mücahit Coşgun. Osmancık 1453spor- Mimar Sinanspor: Mahmutcan Doğan. Sungurlu Belediyespor- Osmancık Kandiberspor: Elvan Mert Armutcu. Mecitözü Gençlerbirliği- HE Kültürspor: Hasanberk Soytemiz, Dodurga Belediye Beyliğispor- Alaca Belediyespor: Ömür Soytemiz. Düvenci Belediyespor-Gençlerbirliği: Merve Kızılkaya, Ahlatcı Çorum FK- Gülabibeyspor: Yunus Emre Yeşil. Çorumgücü-Hattuşa Gençlik: Emre Çelikcan. Vefa Devane Gençlik-Çorum Anadolu FK: Yunus Emre Günaydın. Çorumspor- 1907 Gençlikspor: Mertcan Öğreten. Çorum İdman Yurdu-PTT Gençlikspor: Yunus Emre Günaydın.