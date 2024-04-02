Park Ganita U 13 liginde gruplarda altıncı hafta maçları tamamlandı.

A grubunda Osmancık Kandiberspor evinde 1907 Gençlikspor’u 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

Hattuşa Gençlikspor ise sahasında Alaca Belediyespor’u 4-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Osmancık Belediyespor ise Çorum Anadolu FK deplasmanında 6-1’lik skorla galip geldi.

B grubunda ise oynanan tek maçta Çorumspor, Gençlerbirliği önünde 2-0 galip gelirken İl Özel İdarespor, Buharaspor, Vefa Devane Gençlikspor ise Ulukavakspor karşısında oynamadan üç puanın sahibi oldu.

C grubunda da İskilipgücüspor, Sungurlu Belediyespor bu maça gelmediği için Çorum idman Yurdu ise Mecitözüspor ligden çekildiği için hükmen galip geldiler.

Grupta Mimar Sinan Gençlik ise Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 5-1 galip geldi.