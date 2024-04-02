Park Ganita U 13 liginde gruplarda altıncı hafta maçları tamamlandı.

A grubunda Osmancık Kandiberspor evinde 1907 Gençlikspor’u 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

Final Grubu için iki takım belli iki takım için üç aday Final Grubu için iki takım belli iki takım için üç aday

Hattuşa Gençlikspor ise sahasında Alaca Belediyespor’u 4-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Osmancık Belediyespor ise Çorum Anadolu FK deplasmanında 6-1’lik skorla galip geldi.

B grubunda ise oynanan tek maçta Çorumspor, Gençlerbirliği önünde 2-0 galip gelirken İl Özel İdarespor, Buharaspor, Vefa Devane Gençlikspor ise Ulukavakspor karşısında oynamadan üç puanın sahibi oldu.

C grubunda da İskilipgücüspor, Sungurlu Belediyespor bu maça gelmediği için Çorum idman Yurdu ise Mecitözüspor ligden çekildiği için hükmen galip geldiler.

Grupta Mimar Sinan Gençlik ise Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 5-1 galip geldi.

Editör: Fatih Akbaş