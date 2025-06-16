Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak Mahallesi'nde inşa edilecek olan gündüz bakımevi binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yaklaşık maliyeti 24 milyon 300 bin liraya mal olacak projenin Şubat 2026’ta hizmete alınması planlanıyor.

Yeni yapılacak Gündüz Bakım Evi’nde; idari ofis, veli bekleme alanı, çok amaçlı salon, mutfak, yemek salonu, mescit ve 6 adet etkinlik sınıfı yer alacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilk etapta 3 kreş ve gündüz bakımevini hizmete kazandırmak istediklerini ifade etti.

BAHÇELİEVLER VE MİMAR SİNAN’A DA YAPILACAK

Kentteki tüm mahallelere hitap etmesi amacıyla kreş ve gündüz bakım evlerini projelendirdiklerini dile getiren Aşgın, "Bugün ilkinin temelini atıyoruz. Şehrimizi adaletli ve hakkaniyetli yaklaşımımızla bir saç ayağı gibi üçe ayırdık. Bu anlamda, bugün temellerini attığımız bu yapı, şehrimize kazandıracağımız ilk kreş ve gündüz bakımevi olacak. İlk etapta şehrimize üç adet kreş ve gündüz bakımevi kazandırıyoruz. Bunlardan ilki olan bu kreş, bulunduğu konum itibarıyla Karakeçili, Üçtutlar, Buhara ve Ulukavak mahallelerine hitap edecek. Buradaki yavrularımızın bu imkandan faydalanmasını sağlamak amacıyla projeyi buradan başlatıyoruz. Daha sonra temelini atacağımız ve açılışını gerçekleştireceğimiz ikinci kreşimiz Bahçelievler Mahallesi'nde, o bölgedeki hemşehrilerimize hizmet verecek. Üçüncüsü ise Mimar Sinan Mahallesi içerisinde temelini atacağımız ve Gülabibey, Çepni ve Mimar Sinan mahallelerine hitap edecek şekilde konumlandırılacak. Böylece üçlü saç ayağını tamamlamış olacağız, çünkü bize adalet ve hakkaniyet yakışır. Bu yaklaşımımızla, inşallah bu yıl başlattığımız bu projeleri önümüzdeki yılın yarıyıl tatilinde açmayı hedefliyoruz. Müteahhidimizden sözümüzü aldık, 2026 yılının Ocak ayında burayı tamamlamış olacağız. Yarıyıl tatilinin hemen dönüşünde, ikinci yarıyılda kreşimizi ve gündüz bakım evimizi öğrencilerimizle ve velilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Programa katılan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir birer konuşma yaparak, gündüz bakımevinin hem bölgeye hem de Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı dua ile tesisin temelleri atıldı.