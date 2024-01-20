Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Efsane" filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Serdar Gökhan ve Sadi Celil Cengiz, filmin hikayesi ve oynadıkları karakterlere dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Efsane" filmi, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Başrol oyuncuları Ahmet Kural, Serdar Gökhan ve Sadi Celil Cengiz, filmin hikayesi ve oynadıkları karakterlere dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kural, filmin konusuna ilişkin, "Filmimiz Çorum'da geçiyor. 7 bin yıllık yoğurdun sırrını alabilmek için dedemizden el almaya çalışıyoruz. Bu sırrı alabilmek için ailenin genç erkeklerini yarıştırmak gerekiyor." dedi.

Filmde Sadık ve Özgür karakterlerini aynı anda canlandırdığını belirten Kural, şöyle devam etti:

"Sadık, Çorum'da ve oraya bağlı kalmış biri. Özgür de sırrı alabilmek için şehir dışından Çorum'a geliyor. 20-25 sene olmuş ailesini ve köyünü terk edeli. Biraz kapitalist ve paracı bir arkadaş. Özgür köye gelince olaylar değişiyor. Helak olmamak için de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü sırrı alamazsak helak olacakmışız. İlk alamet de yaz günü damımıza kar yağması. Onu görünce bir mücadele başlıyor."

Ahmet Kural, filmde biraz gerçek dışı unsurların olduğuna işaret ederek, "Birazcık fantastik tarafı var filmin ama mümkün olduğunca gerçeğe yakın oldu her şey. Çok eğlendik hakikaten." diye konuştu.

"Türk mizahı güzel bir yere eviriliyor"

Bu filmden önce de çeşitli komedi dizi ve filmlerinde rol aldığını dile getiren Kural, Türk mizahının durumuna ilişkin, "Bence mizah güzel bir yere eviriliyor. Bunun örneklerini de görüyoruz. Mizah değişen bir yapıya sahip, dolayısıyla zamanı ve güncelliği yakalamanız gerekiyor. İnsanların güldüğü şeyler de zaman zaman değişiyor. Biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. O absürt dünyanın içinde komiklikler yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü oyuncu, son zamanlarda yayınlanan komedi yapımlarından en çok "Gibi" ve "Ölümlü Dünya"yı beğendiğini, stand upçılardan da Deniz Göktaş'ı takdir ettiğini söyledi.

"Ben gülüyorsam seyirci de güler buna dedim"

Filmde "Dede" karakterini canlandıran Serdar Gökhan, Yeşilçam'dan bu yana çoğunlukla tarih ve macera filmlerinde rol aldığını kaydederek, "Komedi filminde hiç oynamamıştım. Bu teklif geldiği zaman şaşırdım, 'acaba bana niye komedi film teklif ediyorlar' dedim. Ben bu tarz hiç oynamadım. Ama senaryoyu aldım, okuduğumda her sahnesinde gülmeye başladım. Ben kolay kolay gülen bir insan değilim; ama 'ben gülüyorsam seyirci de güler buna' dedim ve o şekilde bu projeye dahil oldum." dedi.

Gökhan, filmde teknik imkanların çok yüksek olduğunu aktararak, "Biliyorsunuz görsel bir sanat yapıyoruz. Burada parasız kuru kuru hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu yoklukları Yeşilçam zamanda yaşadığımız için hiçbir zaman istediğimiz seviyeye ulaştıramadık sinemayı. Ama şimdi her türlü imkan var. Oyuncu arkadaşlarımız çok eğitimli, güzel. Yönetmenimiz çok iyi, yapımcımız çok iyi. Güzel bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

"Şimdi her türlü imkan var. İmkan olunca şimdi oyuncular da yetişiyor"

Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt gibi usta komedyenlerle çalışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Gökhan, filmdeki her oyuncunun üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Usta oyuncu, Türk sinemasının geçmişten bugüne gelişimini ise şöyle özetledi:

"Eskiyle bugünü kıyaslayamayız. Bizim zamanımızda negatif sorunu vardı. Negatiflerin ithali olmadığı için işçilerin beraberine getirdikleri 5-10 taneyle toparlıyorduk 30-40 kutuyu. O da stüdyoya girdiği zaman birisi S-Banko, birisi Fuji, değişik marka filmleri olduğu için banyoda değişik renklerde çıkıyordu. Yani istediğimizi hiçbir zaman yapamadık. Ama şimdi öyle değil. Şimdi şu azıcık bir çipin içine yüzlerce sahne çekilebiliyor. Bol tekrar yapabiliyorsun. Biz filmin olmamasından dolayı tekrar bile yapamıyorduk. Ne çıkarsa bahtımıza diyorduk. Öyle çekiyorduk. Şimdi her türlü imkan var. İmkan olunca şimdi oyuncular da yetişiyor. Gerçi biz okumadık, alaylıyız. O zaman öyle sinema okulları falan yoktu. Şimdi çok eğitimli arkadaşlarımız da var."

"Çok eğlenceli ve komik bir film bekliyor izleyenleri"

Filmde "Hamamcı" karakterini canlandıran Sadi Celil Cengiz ise "Filmin bir aile bir de esnaf ayağı var. Esnaf ayağında Şinasi, Ayhan abi ve ben yer alıyoruz. Çok eğlenceli bir film çektik. Film çektiğimiz şehirdeki insanlar çok ilgi gösterdiler. Bir karnaval havasında çektik filmi." açıklamasında bulundu.

Cengiz, Efsane'nin çok iyi bir komedi örneği olduğuna işaret ederek, "Ahmet Kural, iki farklı karakteri sanki iki aktör oynuyormuş gibi ikisini ayrı ayrı komik yaparak canlandırdı. Çok eğlenceli ve komik bir film bekliyor izleyenleri." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki sinema projelerine değinen Cengiz, "Bir tane drama filminde rol aldım. Yıllar sonra o benim için çok heyecan verici ve farklı bir rol oldu. Kötü polisi canlandırdım. Onun dışında senaryosunu okuduğum bazı projeler de var. Değerlendirme aşamasındayım." dedi.

Çorum'da yaşayan ve binlerce yıldır yoğurtçuluk yapan Sadık ve ailesinin konu edildiği "Efsane" filmi, efsane yoğurdun sırrını taşıyan Dede'nin bu sırrı ailenin hangi üyesine miras bırakacağını anlatıyor.

Filmin yapımcılığını Aytaç Ağdağ, yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım gerçekleştiriyor.