Çorum’da sarımsağı ile ünlü merkeze bağlı Üyük köyünde sarımsak hasadı başladı.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞIYLA YARIŞIYOR

Yaklaşık 200 haneli köyün en önemli gelir kaynağı olan sarımsak, evlerde istiflenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Kalitesiyle Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile yarışan Üyük sarımsağı yoğun talep görüyor.

TESCİL BEKLİYOR

Yoğun aroması ile diğer çeşitlerden ayrılan Üyük Sarımsağı’nın coğrafi işaret tescil alabilmesi için geçtiğimiz yıl Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, Çorum OKA İl Koordinatörlüğü ve Çorum Ticaret Borsası yetkilileri incelemelerde bulunmuştu.