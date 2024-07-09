Çorum 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 3'ü olay yerinde, 1'i de polis kovalamacasıyla yakalandı.

Zanlıları yakalamak için yaşanan kovalamaca esnasında 2 polis düşerek hafif yaralandı.

Bu kişilerin üzerinde ve araçlarındaki aramada 8 parça halinde 9,24 gram uyuşturucu, tüfek, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.