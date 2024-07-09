Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, belediye başkanları ve belediye işçilerine ziyaretlerde bulunmayı sürdürüyor.

Çorum Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilere bayram, özel gün ve haftalar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle ziyaretlerde bulunan Köroğlu, özveriyle çalışan işçilerle sohbet ederek istişareler gerçekleştiriyor.

“GÜÇLÜ DİYALOG İÇERİSİNDEYİZ”

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Köroğlu, “Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için gece-gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimizle iç içe olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çorum Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilerimizle bir araya gelerek isteklerini, varsa sorun ve sıkıntılarını birebir dinliyoruz. Hem işçimizle hem de idarecilerimizle güçlü diyaloglar içerisindeyiz. İşçimizin alın teri emanetimizdir, bu emanete sahip çıkmaya ve işçimizin sesi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“İLÇE BELEDİYELERİYLE DE GÖRÜŞÜYORUZ”

Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Çorum merkez başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarını da ziyaret ederek işçi hakları ve işgücü konularında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

“İŞÇİ DOSTU POLİTİKALARI ÖNCELİYORUZ”

Köroğlu, ziyaretlerinde belediye başkanlarıyla işbirliği içinde çalışarak işçi haklarının korunması ve işçi dostu politikaların hayata geçirilmesi konusunda ortak adımlar atmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, işçilerin çalışma koşulları, ücretler ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalara dikkat çekti.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ OLUMLU YAKLAŞIYOR”

Belediye başkanlarının da kendilerine olumlu yaklaşımlar sergilediklerini ifade eden Köroğlu, “Belediye başkanlarımız sendikamızın çalışmalarını takdirle karşılıyorlar. Başta Çorum Belediye başkanımız olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Belediyelerimizle işbirliği içerisinde hareket ederek, işçilerimizin refahını artırmak adına ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.