Vali Ali Çalgan, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Ülkemizde emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak adına üstün bir vazife anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz” diyerek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “Kanunlardan aldığı yetki ve milletimizden aldığı güçle Jandarma Teşkilatımız, terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, trafik denetimlerinden organize suçların önlenmesine kadar geniş bir alanda görevini başarıyla sürdürmektedir. Jandarma Teşkilatımız, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp, vatandaşlarımızla kurduğu güçlü bağ sayesinde ülkemizin en önemli kurumlarından biri olmuştur” dedi.

Tecrübeli kadrosu, üstün hizmet anlayışı ve yüreklerinde taşıdıkları vatan-millet sevgisi ile üstlendikleri her görevi hakkıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatının, milletimizin güven ve sevgisine mazhar olduğunu kaydeden Vali Çalgan, “Ülkemizin güvenliği adına gösterdikleri fedakârlık ve cesaretle milletimizin gönlünde taht kuran Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarına sağlık, huzur ve görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

