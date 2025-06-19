Vali Ali Çalgan, Çorum’a 25 yıl sonra futbolda Türkiye finalinde oynama başarısı gösteren Mimar Sinanspor U 18 takımını misafir etti ve ödüllendirdi.

Mimar Sinanspor Kulübü Başkanı Alper Zahir, Sportif Direktör Eray Eren, Teknik Direktör Hüseyin Eğer ile antrenörler ve sporcular Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında ilk olarak kulüp başkanı Alper Zahir kuruldukları günden buyana yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi ve Çorum gençliğine hizmet etmek için çıktıkları yolda belli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Kulüp olarak önceliklerinin çocukları ve gençleri her alanda eğitmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor sahalarına çekmek olduğunu belirten Zahir ‘Bu noktada verdiğimiz emeklerin ve yaptığımız çalışmaların karşılığını almış olmak bizleri mutlu ediyor. U 19 takımımızda kazandığı bu başarı ile çalışmalarımızı taçlandırması bizleri son derece gurur verici. Şahsım ve kulübüm adına bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum’ dedi.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer’de kulüp olarak belirledikleri hedef doğrultusunda çalışma yaptıklarını ve dokuz yıllık bir çalışma sonucunda U 18 takımının Türkiye ikinciliği başarısını yakaladığını belirterek ‘Bu doğrultuda çalışmalarımızı yönetim kurulumuz ve antrenör arkadaşlarımla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz bu başarıları kalıcı hale getirmek’ dedi.

Vali Ali Çalgan da Mimar Sinanspor’un kazandığı Türkiye ikinciliğinin büyük bir başarı olduğunu belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti. Çorum’a 25 yıl sonra getirilen bu başarının devam etmesinin çok önemli olduğunu belirten Vali Çalgan bunun içinde en önemli şeyin çalışmak daha fazla çalışmak olduğunu söyledi. Devlet olarak sporun her alanında gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Çalgan başarı ile gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret sonunda vali Ali Çalgan’a Mimar Sinanspor forması hediye edildi.

Çalgan da Türkiye ikincisi takım sporcularına hediyelerini verdi.