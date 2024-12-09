Vali Ali Çalgan, Eti Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Eti Anadolu Lisesi bahçesine yapılan park tartışmalara konu olmuş ve Eğitim İş sendikası okul önünde eylem yapmıştı.

Vali Çalgan da bugün okulu ziyaret etti.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Çalgan, öğretmenlerin okulları ile ilgili istek ve taleplerini dinledi.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da katıldı.