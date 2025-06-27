Vali Ali Çalgan, Çorum Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile birlikte satış seansına katılan Vali Ali Çalgan, Borsa esnafına ve çiftçilere bol kazançlar diledi.

Ardından laboratuvarı gezen Vali Çalgan, yapılan analizler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ali Çalgan, Ticaret Borsalarının, çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi, ürünlerin değerinde pazarlanabilmesi ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kayıt dışılığın önlenmesiyle birlikte tarımsal ekonominin güçlenmesine de ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Borsacılık sistemine emek veren tüm çiftçileri, esnafı ve Borsa yöneticilerini kutlayan Vali Çalgan, ülke tarımına ve ekonomisine sundukları katkıdan dolayın teşekkür etti.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çalgan’a teşekkür etti.

