Karadeniz gazının kullanıma açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konutlarda doğalgazın 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı.

Çorum’da da Çorumgaz tarafından doğalgaz abonelerine ‘borcunuz 0 TL’ şeklinde faturalar gelmeye başladı.

Doğalgaz borcu olmadığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemeyezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür etti.

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" oldu.

DOĞALGAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın filyosta müjdelediği ücretsiz Karadeniz doğal gazı için nefesler tutulmuşken Resmi Gazete'de yayınlanan kararla proje yürürlüğe girdi.

Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde, yaptığı açıklama ile aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedelinin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını belirten Erdoğan, konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte bedava doğal gazın detayları da ortaya çıktı. Buna göre, konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında verilen doğalgaz ücretsiz olacak.