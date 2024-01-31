Vuslat, başlattığı yeni proje ile toplum yararına fayda sağlayacak ve zayıflayan infak-sadaka ruhunu canlandıracak hayırlı bir işe imza atıyor.

“Aramızda Kalsın” projesi kapsamında hayırseverlerin kapısını çalan Vuslat, birçok hayır kapısını bağışları için aralamış oluyor.

Herhangi bir siparişiniz olmadığı halde adresine ve sizin adınıza bir kargo gelirse kargoyu gönderen Vuslat olabilir. Şöyle ki Vuslat, “Aramızda Kalsın” projesi kapsamında içerisinde Aramızda Kalsın kumbarası olan bir kargoyu size gönderiyor. Proje isminden de anlaşılacağı üzere Vuslat, bağışçıları ile aralarında bir sır olsun istiyor. Bu sır ise hayrın kendisi.

Vuslat, hayırseverlere gönderdiği Aramızda Kalsın kumbarasının ihtiyaç sahipleri için doldurulmasını istiyor. Fakat bu hayır kumbarasının diğerlerinden bir farkı var. Bu fark, bağışçının kumbarayı doldurduğu miktarı istediği dernek faaliyetinde kullanabilmesi. Bağışçı, kumbara dolduğunda meblağın dernek faaliyetlerinden sadaka, su kuyusu, yetim, hafız, acil yardım ve afet fonlarından herhangi birinde kullanılmasını tercih ediyor.

Kumbarası dolan hayırseverler, biriken meblağı (kullanılacağı dernek faaliyetini açıklamada belirtecek şekilde) kumbara üzerindeki hesap numarasına gönderebiliyor, İstanbul’da oturuyorlar ise dernekle irtibata geçerek adresine gelen dernek personeline teslim edebiliyor. Dernek personeli bağışın hangi faaliyette kullanılmasını istediğini bağışçıya sorarak not alıyor. Bu durumda, biriken paranın hangi hayır işinde kullanılacağı dernek ve bağışçı arasında bir sır olarak kalıyor.

“Bu hayırlı projeye ben de destek olmak istiyorum” diyor ve Aramızda Kalsın kumbarası temin etmek istiyorsanız 0552 638 48 29 numaralı “Aramızda Kalsın WhatsApp Hattı”na yazabilir yahut derneğin 0212 659 28 80 numaralı hattını arayabilirsiniz.