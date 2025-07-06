Hollanda'da 30 Haziran'da cezaevinden tahliye olduktan 1 gün sonra ölen Muhammed Yakut için Almanya'nın Duisburg kentinde cenaze töreni düzenlendi.

DTİB KABUL ETMEDİ, FİRARİ FETÖ'CÜ ZEKERİYA ÖZ DE CENAZEDE

Yaptığı açıklamalarla gündemi derinden sarsan ve pek çok soru işaretine neden olan Yakut'un cenazesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DTİB) kabul etmeyince cemevinden kaldırıldı.

Cenaze törenine firari FETÖ'cü Savcı Zekeriya Öz'ün de katıldığı görüldü. Yakut'un cenazesi Türkiye'ye gönderilerek İstanbul Beykoz Görele Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, Eylül 2023'te İspanya'da yakalanmıştı.