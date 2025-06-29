Sungurlu’da ‘Umre Ödüllü Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması’nda birinci olan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed Esat Akgül umre ödülü kazandı.

Fen Lisesi öğrencileri arasında yapılan yarışmada ödül alan Akgül'e hediyesini imam hatipler takdim etti.

Yapılan açıklamada, “Biz de Camiimizi gururlandıran büyük başarısından dolayı öğrencimize hediye takdim ettik. 5 yıldır camiimizin müdavimi olan, akademik ve dini derslerdeki başarıları ile bizleri onurlandıran, yaşı küçük öğrencilerimize de ahlaki ve manevi rehberlik eden ve zaman zaman başta cuma namazları olmak üzere vakit namazlarında da imamlık vazifesini ifa eden öğrencimize bir ömür muvaffakiyetler dileriz. Cenab-ı Hak doğru yoldan ayırmasın inşallah” ifadelerine yer verildi.