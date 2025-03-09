Çorum‘da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Maden İş 4. Sokak’ta Abbas T’ye (92) ait müstakil evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Abbas T. ve eşi Suna T. (70), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan Hamamlıçayköy köyünde ise A.A’ya (72) ait bağ evinde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.